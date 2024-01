Telhados de barracas e outras construções irregulares foram retiradas perto da estação de metrô Acari/Fazenda Botafogo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 29/01/2024 09:48 | Atualizado 29/01/2024 10:22

Rio - A operação que impediu a montagem da feira de Acari , realizada neste domingo (28), após decreto da Prefeitura proibindo o funcionamento do tradicional comércio, terminou com duas prisões no local. Além disso, câmeras de segurança clandestinas foram desativadas e houve demolição de construções irregulares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 41º BPM (Irajá), que davam suporte à ação, prenderam dois homens, sendo um por andar com moto roubada e um outro que tinha um mandado de prisão por tráfico e roubo em aberto. Um motorista foi conduzido à 39ª DP (Pavuna) por estar alcoolizado e desacatar os militares.

A operação ainda contou com apoio de funcionários da Light, que, de acordo com a companhia, retiraram 12 "gatos" de luz e 25 tomadas irregulares. Os técnicos recolheram seis câmeras de segurança clandestinas, que eram utilizadas pelo crime organizado que domina a região, e cerca de 200 metros de fios e cabos, que estavam sendo usados para furto de energia elétrica.

Agentes da Seop realizaram o corte de uma ligação clandestina de água e a demolição de duas estruturas fixas com cobertura que ocupavam a calçada irregularmente, além de sete construções precárias que serviam como moradia embaixo do viaduto. Duas notificações foram feitas a um trailer e um depósito de gelo, todos localizados na rua, obstruindo a via.

A Guarda Municipal e a Comlurb também participaram da ação. Cinco veículos foram removidos, sendo duas motos por circularem na passarela do metrô Acari/Fazenda Botafogo. Três toneladas de resíduos foram retirados do entorno de onde era realizada a feira.