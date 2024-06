Até o momento, não há registro de feridos - Redes Sociais

Publicado 27/06/2024 17:28

Rio - Um protesto de mototaxistas interditou a Avenida Niemeyer, na altura da comunidade do Vidigal, na tarde desta quinta-feira (27). A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio foram acionadas para o local. A pista só foi liberada 40 minutos depois do início da ação.

Nas redes sociais, os manifestantes reclamam de multas diárias aplicadas nos motoboys da região. Para fechar a pista, eles usaram pedaços de caixotes e latas de lixo.

A Polícia Militar informou que a Unidade de Polícia Pacificadora do Vidigal (UPP), atua na manifestação. De acordo com o comando da unidade, até o momento não há registro de feridos, eles acrescentaram que a ação ocorreu de forma pacífica. O policiamento foi reforçado na região e a via já foi liberada.