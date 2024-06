Casos de homicídios apresentam queda em 2024, segundo o ISP - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/06/2024 15:30 | Atualizado 27/06/2024 15:36

Rio - Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nesta quinta-feira (27) mostram que houve uma redução de 21% no número de crimes violentos no estado do Rio, como homicídio, latrocínio e morte por intervenção de agentes do Estado nos primeiros cinco meses deste ano em comparação ao mesmo período de 2023. A estatística aponta para o menor número de vítimas desde 1991, quando a série histórica do ISP começou.

Ao todo, foram registradas 1.601 mortes entre janeiro e maio de 2024, contra 2.023 no período equivalente do ano passado, totalizando 422 vítimas a menos.

Considerando apenas o mês de maio, houve uma queda de 7%. Neste ano, foram registradas 351 mortes e no ano passado, 377, o que corresponde uma diminuição de 26 casos, também sendo o menor número em 34 anos.

De acordo com o ISP, este é o quinto mês consecutivo que o Rio de Janeiro apresenta reduções significativas nos indicadores estratégicos de criminalidade. O indicador estratégico de letalidade violenta abrange crimes como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte (latrocínio).

O levantamento ainda mostrou que mortes por intervenção policial caíram 40% em 152 dias, o percentual mais baixo desde 2014: 290, em 2024, contra 481, em 2023.

Nessa mesma linha, os homicídios dolosos apresentaram uma diminuição de 16% nos cinco primeiros meses deste ano - 1.252 contra 1.487 -, sendo este o menor valor para o período em 34 anos, e de 14% no último mês. Em maio de 2024, houve 257 assassinatos e, em 2023, foram 298.



"A vida é o bem mais precioso e esse resultado nos motiva a trabalhar cada vez mais para transformar esses números em sensação de segurança. Além do investimento de R$ 4 bilhões que já fizemos na segurança pública, precisamos destacar o trabalho integrado de nossas polícias", ressaltou o governador Cláudio Castro (PL).

Diminuição de roubos de carga



Os números de roubos de carga no estado também alcançaram quedas, chegando a 46% em cinco meses, o menor número de casos contabilizados nos últimos 25 anos. Foram 1.009 neste ano e 1.858 no mesmo período do ano passado.

Somente em maio, a redução foi de 37%, a mais baixa para o período desde 2010: 226 em 2024 e 358 em 2023.

"A queda consecutiva dos crimes contra a vida mostra que nosso trabalho está apresentando resultados. A preservação da vida, que é o nosso bem maior, tem que ser privilegiada. Claro que temos muitos desafios na segurança pública, e não negligenciamos nenhum dado, mas precisamos também reconhecer os bons números", disse o secretário de Segurança Victor dos Santos.



De janeiro a maio deste ano, as polícias Civil e Militar realizaram 17.924 prisões e cumpriram mais de 6 mil mandados, um salto de 10% e 34%, respectivamente.

Apreensões



Entre janeiro e maio deste ano, mais de 2 mil armas de fogo foram apreendidas, incluindo 307 fuzis. No total, os policiais recolheram, em média, 17 armas por dia. Analisando apenas o mês, o número de fuzis retirados de circulação subiram 19% (68 em maio deste ano, contra 57 no mesmo período de 2023).

Além disso, as polícias Civil e Militar realizaram cerca de 66 apreensões de drogas a cada 24 horas, 3,5% a mais em comparação com os primeiros cinco meses do ano anterior. Houve, ainda, o aumento das recuperações de veículos: cerca de 45 por dia.



Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP, destacou a importância das estratégias de policiamento pautadas por dados para reduzir os indicadores de criminalidade no estado:



"O planejamento baseado em evidências é fundamental para a segurança pública estadual. A avaliação e o monitoramento diário de cada região do estado, são, sem dúvidas, grandes aliados para essas reduções históricas na Letalidade Violenta e para o aumento da produtividade policial", explicou.



O que aumentou?

Levando em conta os crimes que aumentaram neste ano, o indicador de roubos de rua, que incluem roubos a pedestres, a celulares e em ônibus, cresceu 8% entre janeiro e maio deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Já houve 23.581 registros em 2024 contra 21.866 de 2023.

Apenas em maio deste ano, foram 4.890 roubos contra 4.372 no mês equivalente do ano passado, sendo um aumento de 12%.

Os números de estupros também registraram um aumento neste ano. Já foram registrados 2.417 nos cinco meses iniciais de 2024. No mesmo período de 2023, houve 2.343, o que corresponde a um crescimento de 3%. Na análise mensal, aconteceram 511 estupros em maio deste ano e 458 em 2023, um aumento de 12%.

Registros de estelionato também tiveram um crescimento neste ano. Já foram registrados 60.465 entre janeiro e maio, contra 49.610 no mesmo período de 2023, sendo um aumento de 22%. Somente em maio, houve 12.930 casos. No ano passado, foram 10.117, uma diferença de 28%.

Os dados divulgados pelo ISP são referentes aos Registros de Ocorrência feito nas delegacias de Polícia Civil do Rio durante o mês de maio.