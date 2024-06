Assaltante é contido por populares até chegada da PM - Reprodução

Publicado 27/06/2024 15:43 | Atualizado 27/06/2024 15:52

Rio - Um homem que praticava assaltos em Copacabana, Zona Sul, foi preso por policiais militares, no fim da manhã desta quinta-feira (27), enquanto tentava fugir com o celular de uma vítima. De acordo com o comando do 19º BPM (Copacabana), o suspeito foi contido por populares quando os agentes chegaram.

O crime aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, mas o homem fugiu pela Rua Belfort Roxo e acabou sendo alcançado na Avenida Ministro Viveiros de Castro. No local, ele teria tentado, sem sucesso, entrar em um prédio. Na chegada dos policiais, uma testemunha do assalto foi ouvida e reconheceu o preso.

Um registro da ação foi compartilhado nas redes sociais. No Instagram, usuários lamentaram o aumento do número de casos de assalto no bairro e sobre a sensação de insegurança no Rio. "A cada dia está ficando mais difícil viver no Rio de Janeiro", compartilhou um perfil.

Após a prisão, o homem e a testemunha foram levados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.