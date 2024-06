O veículo roubado foi levado para a Rua Marechal Marciano, em Realengo - Divulgação

Rio - A Polícia Militar resgatou um motorista e um ajudante de caminhão que foram sequestrados durante um roubo de carga em Realengo, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (27). Segundo a corporação, as vítimas e o veículo foram levados para a Rua Marechal Marciano.

No local, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento quando viram um caminhão baú sendo descarregado. De acordo com o comandante da unidade, homens em um veículo prata e em duas motocicletas fugiram pela contramão ao perceber a presença dos PMs.Já as vítimas permaneceram na região e informaram aos militares que foram abordados pelo grupo na Rua Mesquita e forçados a seguir até aquela rua. Parte da carga de frios e carnes foram recuperados pelos agentes.