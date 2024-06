As escadarias do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia - Divulgação

Publicado 27/06/2024 13:25 | Atualizado 27/06/2024 13:34

Rio - As escadarias do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, receberão, nesta sexta-feira (28), um ato em celebração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Organizado pelo Grupo Pela Vidda e a Frente Estadual LGBTQIA+, o evento começa às 17h e contará com a participação de artistas e lideranças de movimentos, além de conter ações de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), tratamento e testagem rápida de HIV.



Os responsáveis também prometem orientação para retificação civil em documentos, mudança de nome e gênero nos documentos da população transexual e não-binária. O grupo Drags da Prevenção é um dos que estará presente no ato no Centro. As transformistas farão a convocação dos presentes para os trabalhos de educação. Entre elas, está confirmada a presença de Andréa Gasparelly.

“É um evento para celebrar a diversidade e também chamar atenção para os direitos da população LGBTQIA” ressalta Márcio Villard, presidente do grupo Pela Vidda.

Os integrantes irão distribuir o “laço da diversidade” com as cores do arco-íris e quem participar da campanha de testagem rápida do HIV ganhará uma maçã do amor para celebrar o Dia do Orgulho.