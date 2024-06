PF investiga participação de ex-diretores na fraude de R$ 25,3 bilhões - Divulgação/Lojas Americanas

PF investiga participação de ex-diretores na fraude de R$ 25,3 bilhõesDivulgação/Lojas Americanas

Publicado 27/06/2024 08:11 | Atualizado 27/06/2024 08:25

Rio - Os ex-diretores das Lojas Americanas são alvos da Polícia Federal, nesta quinta-feira (27), em uma ação contra fraudes de R$ 25,3 bilhões da empresa. A Operação Disclosure conta com a atuação de cerca de 80 agentes, que cumprem dois mandados de prisão e outros 15 de busca e apreensão nas residências dos investigados, no Rio.

Segundo a PF, a operação pretende esclarecer a participação dos alvos na fraude bilionária, considerada a maior da história do mercado financeiro do Brasil. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Crimininal do Rio, que também determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, que somam mais de R$ 500 milhões. As investigações que levaram à ação contaram com a colaboração da atual diretoria das Lojas Americanas.



A Polícia Federal descobriu que os investigados cometeram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, em que a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo nos bancos. Além disso, as investigações identificaram fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) - incentivos comerciais geralmente utilizados no setor -, que eram contabilizadas, mas nunca existiram.

Ainda de acordo com a PF, há indícios de que eles cometeram crimes como manipulação de merca, uso de informação privilegiada - também conhecido como insider trading -, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados pelas práticas, eles poderam cumprir penas de até 26 anos de prisão. A ação desta quinta-feira é conjunta com o Ministério Público Federal (MPF) e tem apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação foi nomeada como Disclosure, uma expressão muito utilizada no mercado financeiro e que significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa. A reportagem do DIA tenta contato com as defesas dos investigados. O espaço está aberto para manifestação.