Plantão de maconha foi encontrada na PavunaReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/06/2024 11:25 | Atualizado 27/06/2024 13:50

Rio - Três pessoas foram presas em flagrante após policiais localizarem uma plantação de maconha na Pavuna, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (27). As mudas eram preservadas em estufa e algumas embalagens da erva, já preparadas para o consumo, foram encontradas durante ação integrada das polícia Civil em Militar, em uma casa, na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira.



"Após apurações do Serviço de Inteligência do Grupamento de Policiamento Ferroviário, o GPFer, de que na localidade da Pavuna havia uma plantação de maconha e estufa, houve uma operação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência, mais o Serviço de Inteligência do 41º Batalhão”, explicou a tenente Cinara Andrade.



O material foi apreendido e ainda será contabilizado e avaliado pela perícia técnica. A ocorrência foi registrada na 39ªDP (Pavuna). De acordo com a Polícia Civil, os presos são dois homens e uma mulher. Segundo as investigações, os traficantes possuíam outro imóvel, que também era utilizado para o plantio da erva.