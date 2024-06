Terreno guardava barcos na Praia da Guanabara, na Ilha - Reprodução/ TV Globo

27/06/2024

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de barcos que eram guardados em um terreno privado na Praia da Guanabara, número 1371, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O dono do local, Augusto Lemos da Cunha, também está desaparecido.

O local funcionava como uma garagem de pequenas embarcações. A mensalidade custava R$200. No dia 15 de junho, um dos mensalistas descobriu que o proprietário teria desaparecido com todos os barcos. O suporte usado para transportá-los tampouco estava no local.

O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para apurar os fatos e identificar os envolvidos.