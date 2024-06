PMs atuam no Morro da Serrinha, em Madureira - Arquivo/ Pedro Teixeira/Agência O Dia

PMs atuam no Morro da Serrinha, em MadureiraArquivo/ Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 27/06/2024 10:19 | Atualizado 27/06/2024 11:28

Rio - A Polícia Militar realiza operações em comunidades da Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (27) para coibir guerra entre facções, reprimir o roubo de veículos e retirada de barricadas. Segundo moradores, durante a ação, houve registro de tiroteio no Morro da Serrinha, em Madureira.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, o confronto teve início às 7h28. Nas redes sociais, moradores reclamaram da violência e relataram tiroteio também no Morro do Fubá.

A bala comendo no fubá e na serrinha, helicóptero passando toda hora socorro deeeeeeeeeus — (@soueulena) June 27, 2024 A quinta-feira começou tenso em Madureira. Bala voando na Serrinha! — Wander Luiz (@Wanderpretinho) June 27, 2024

De acordo com a corporação, dois criminosos ficaram feridos após um confronto com policiais militares no Morro do Fubá, em Campinho. Durante a ação, duas pistolas e um fuzil foram apreendidos.

Além disso, os agentes também atuam nas comunidades da Fazendinha, São José da Pedra, Patolinha, Dendezinho, Visconde de Sabóia e Primavera, todas na Zona Norte. As ações são realizadas pelo 9ºBPM (Rocha Miranda), 18ºBPM (Jacarepaguá), 31ºBPM (Recreio), 41ºBPM (Irajá) e do 40ºBPM (Campo Grande).