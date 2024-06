Entrada do Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 27/06/2024 16:43 | Atualizado 27/06/2024 16:51

Rio - O adolescente L. M. F. de C., de 17 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (27) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. O velório começou às 11h30 e o sepultamento aconteceu por volta das 16h30. Emocionada, a família do jovem preferiu não falar com a imprensa.

O rapaz passou uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, após ter sido baleado durante uma tentativa de assalto no Recreio dos Bandeirantes. Na terça-feira passada (18), o adolescente estava em um carro com Leonardo Lourenço de Oliveira, de 22 anos, e o policial penal Anderson Baptista da Silva. O agente reagiu à abordagem dos criminosos, dando início a uma troca de tiros que terminou com os jovens feridos

Os dois foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e Leonardo recebeu alta logo depois. L. M. F. de C. foi transferido para o Hospital Miguel Couto, onde morreu nesta terça-feira (25)

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. "O céu hoje está em festa, meu menino cumpriu sua missão neste mundo. Agora, lá junto de Deus, irá alegrar os anjinhos, cantando e dançando. Te amo eternamente", desabafou a mãe da vítima.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O policial já prestou depoimento na delegacia. A investigação segue em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer os fatos.