Daniel Alexandre foi localizado e preso na Comunidade do MuquiçoReprodução

Publicado 27/06/2024 16:03 | Atualizado 27/06/2024 17:15

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta quinta-feira (27), Daniel Alexandre de Souza Costa. Ele é acusado de sequestrar e matar queimada Mary Hellen Thayenne Rodrigues Muniz, de 34 anos. O caso aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado, após a vítima fazer uma postagem nas redes sociais sobre um furto na casa de sua sobrinha na favela do Muquiço, em Guadalupe, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, além de falar sobre o furto, Mary também postou que a comunidade "estava uma bagunça", o que teria desagradado os traficantes que atuam na região. No dia do crime, por volta das 1h30, quatro homens encapuzados em um carro prata pegaram Mary Hellen na porta de sua residência em Deodoro, na Zona Oeste.

A vítima foi encontrada morta e carbonizada, no início da manhã, dentro do mesmo veículo. Após o crime, a equipe da DHC iniciou diligências, analisou imagens e identificou dois autores. Daniel Alexandre foi localizado e preso na Rua Osmar Lins, na Comunidade do Muquiço.

Hiago Brayam Mendes da Silva Divulgação

O Disque Denúncia pede informações sobre o paradeiro do segundo suspeito, identificado como Hiago Brayam Mendes da Silva, que segue foragido. A denúncia pode ser feita através dos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Whatsapp Desaparecidos: (21) 98849-6254

O anonimato é garantido.