Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Márcio Leandro / Detran.RJ

Publicado 27/06/2024 16:46 | Atualizado 27/06/2024 17:18

Rio - A Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida pelo Detran.RJ na próxima terça-feira (2) para todas as faixas etárias. Criado com objetivo de dificultar fraudes, o documento traz o CPF como único número de identificação e pode ser retirado em 1ª via de forma gratuita, ou seja, sem a necessidade de pagamento de taxas ou Duda.

O novo documento é emitido desde janeiro do ano passado de forma escalonada, por idades. Segundo o Detran.RJ, ao todo, 659.283 pessoas no Rio já tiraram a CIN, que tem elementos gráficos desenvolvidos com o objetivo de dificultar a falsificação.

Além disso, a carteira também deve facilitar a vida de quem precisa viajar para fora do país, já que traz um código internacional de identificação, igual ao que já existe no passaporte.

Para o presidente Detran.RJ, Glaucio Paz, os mecanismos de segurança implementados no novo documento facilitam a fiscalização e a prevenção de crimes. "A CIN possui um QR Code que possibilita verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado, clonado ou extraviado", comentou.

Como emitir?

Para emitir a CIN, é preciso levar a certidão de nascimento e o número de inscrição no CPF à uma agência do Detran.RJ. Quem não tiver CPF pode tirar o documento pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil. A partir de 2032, a CIN será obrigatória em todo o território nacional.