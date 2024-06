PF encontrou três veículos de luxo, R$ 20 mil, relógios da marca Rolex e celulares na casa do líder da quadrilha - Divulgação/Polícia Federal

PF encontrou três veículos de luxo, R$ 20 mil, relógios da marca Rolex e celulares na casa do líder da quadrilhaDivulgação/Polícia Federal

Publicado 27/06/2024 11:12 | Atualizado 27/06/2024 12:34

Rio - A Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPRJ) realizam, nesta quinta-feira (27), uma ação contra uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por meio de itens de luxo. Agentes cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão no Rio, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Até o momento, cinco pessoas foram presas, entre elas o líder da organização criminosa, na quarta-feira (26).

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), que também determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas contra integrantes da organização criminosa. As investigações começaram em janeiro de 2022, quando a DRE apreendeu R$ 1,5 milhão escondidos no compartimento de carga de um carro, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no Sul Fluminense, que seguia para o estado de São Paulo.

O inquérito foi instaurado após indícios de que o dinheiro era produto da venda de drogas e/ou armas para traficantes e a Polícia Federal tentava identificar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho envolvidos no esquema de tráfico interestadual. Em maio do mesmo ano, a PF ainda apreendeu 805 kg de cocaína no mesmo município e outros 808 kg da droga em Seropédica, na Baixada Fluminense, que tinham como destino comunidades do estado do Rio.

Segundo o Gaeco, a quadrilha é responsável pelo transporte de drogas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O esquema criminoso abastecia as comunidades do Complexo do Alemão, na Penha, Zona Norte, e o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. As investigações apontaram ainda que havia um esquema financeiro para a ocultação dos valores obtidos com a venda de drogas.

Veículos de luxo foram comprados e levados para o Mato Grosso do Sul, para servir de pagamento, e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas foram usadas para movimentar as quantias. Nesta quarta-feira, o líder da organização criminosa foi preso no município de Itapema, em Santa Catarina, e com ele apreendidos três carros de luxo, R$ 20 mil, relógios da marca Rolex e celulares. Os agentes ainda encontraram a cobertura de luxo que o criminoso tinha no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

No primeiro semestre de 2021, o grupo movimentou R$ 15 milhões e um único integrante chegou a movimentar, entre março e dezembro do mesmo ano, R$ 14 milhões. Os integrantes da quadrilha foram denunciados pelo Gaeco e vão responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas podem chegar a 35 anos de reclusão.