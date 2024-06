Agressão sofrida pela vítima foi flagrada por câmera de segurança - Reprodução

Agressão sofrida pela vítima foi flagrada por câmera de segurançaReprodução

Publicado 27/06/2024 08:02 | Atualizado 27/06/2024 08:16

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do homem preso por dar um soco no rosto de uma mulher que cruzou com ele na calçada na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O delegado Vitor Becker indiciou Felipe da Silva Santos, que foi preso em flagrante por policiais militares do BPTur, por tentativa de homicídio. A vítima é atendida na UPA de Copacabana e será ouvida na delegacia do bairro quando receber alta. A polícia, a princípio, considera que não houve motivação para o crime.

"Obviamente, quando ele desfere um soco no rosto de uma senhora, faz ela cair no chão desacordada com a cabeça no chão, no mínimo ele assume o risco da ocorrência do resultado morte", afirmou o delegado da 12ª DP (Copacabana), ao programa Bom Dia Rio, da TV Globo.

O autor da agressão tem pelo menos onze anotações criminais por delitos patrimoniais com violência e grave ameaça, acrescentou o delegado. "Recentemente, ele estava preso", disse Becker.

Felipe da Silva Santos foi encontrado por policiais militares logo após ter cometido a agressão no fim da tarde desta quarta-feira (26), em Copacabana, Zona Sul.

No registro de uma câmera de segurança, é possível ver o homem se aproximando e acertando a vítima no rosto, que cai no chão. Em seguida, ele sai caminhando, mas é perseguido por três homens que presenciaram a agressão.