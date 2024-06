Agressão sofrida pela vítima foi flagrada por câmera de segurança - Reprodução

Publicado 26/06/2024 20:21 | Atualizado 26/06/2024 21:04

Rio - Um homem que vive em situação de rua foi preso após agredir uma mulher, no fim da tarde desta quarta-feira (26), em Copacabana, Zona Sul. A vítima caminhava pela calçada na Rua Barata Ribeiro, quando o autor a surpreendeu com um soco no rosto. A agressão foi flagrada por uma câmera de segurança.

No registro, é possível ver o homem se aproximando e acertando a vítima, que cai no chão. Em seguida, ele sai caminhando, mas é perseguido por três homens que presenciaram a agressão.

Segundo a Polícia Militar, o autor foi preso pouco tempo depois, ainda na Rua Barata Ribeiro. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana.

A prisão do homem foi feita por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e o caso registrado na 12ª DP (Copacabana).