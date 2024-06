Cerimônia está marcada para acontecer no Cemitério do Pechincha - Reprodução / Google Sreet View

Publicado 26/06/2024 20:26 | Atualizado 26/06/2024 20:38

Rio - O corpo de L. M. C, de 17 anos, será sepultado às 16h30 desta quinta-feira (27), no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para começar às 11h30. O adolescente foi baleado durante uma tentativa de assalto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e morreu nesta terça-feira (25), após uma semana internado.