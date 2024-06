Ciclista em bicicleta elétrica circula pela orla do Rio de Janeiro - Tomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 26/06/2024 19:13

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, nesta terça-feira (25), o projeto de lei que regulamenta o uso de bicicletas elétricas nas ciclovias e ciclofaixas do Rio. A circulação só será permitida para veículos com pedal e potência de até 350 watts.

Com isso, ficam proibidas de circular nas ciclovias as motonetas, ciclomotores e triciclos, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A multa para o descumprimento da regra é estabelecida em R$ 1.000, dobrada em caso de reincidência.

Autor do projeto, o vereador Dr. Gilberto (SDD) explicou que a proposta foi construída depois do veto do prefeito Eduardo Paes a um projeto mais rígido, aprovado em 2023, que vetava qualquer tipo de bicicleta elétrica.

"Modificamos, fizemos um novo projeto que permite a circulação de bicicletas elétricas que funcionem propulsão por pedal assistido. Permite-se também a circulação de veículos que auxiliem a mobilidade de pessoas especiais e com necessidades físicas. Acredito que esse projeto melhora a vida das pessoas que circulam pelas ciclovias da cidade", contou.

A proposta ainda passará por uma segunda votação na Câmara antes de ser enviada para sanção do prefeito. Portanto, o projeto ainda pode receber modificações por meio de emendas parlamentares antes da segunda discussão.

O vereador Pedro Duarte (Novo) foi favorável ao projeto, mas apontou a necessidade de um ajuste antes da votação final. "Um ponto importante, e quero discuti-lo em segunda discussão, é essa questão do acelerador. Boa parte dessas bicicletas elétricas autorizadas a andarem nas ciclovias da cidade têm, além do pedal assistido, um acelerador, e isso não significa que essas bicicletas circularão muito rápido", pontuou.