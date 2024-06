Inhaci Martins Silva de Oliveira foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/06/2024 13:44 | Atualizado 27/06/2024 15:03

Rio - Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, nesta quinta-feira (27), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na Avenida Engenheiro Gastão Rangel.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de feminicídio. No local, encontraram a vítima ferida. O suspeito já havia fugido.

A mulher, identificada como Inhaci Martins Silva de Oliveira, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz. Segundo familiares da vítima, ela precisou passar por uma cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Informações preliminares apontam que um homem que estava em uma motocicleta foi o autor dos disparos. O sobrinho da vítima é apontado como principal suspeito.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para localizar o autor do crime e esclarecer todos os fatos.