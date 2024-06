Equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para conter a confusão - Redes Sociais

Publicado 26/06/2024 19:17 | Atualizado 26/06/2024 20:14

Rio - Uma confusão entre alunos da Escola Estadual André Maurois, que fica no Leblon, Zona Sul do Rio, precisou da intervenção da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (26). Na ação, os agentes utilizaram gás de pimenta para dispersar os adolescentes.

Segundo a corporação, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para conter a desordem entre os alunos. Eles informaram que foi necessário o uso do spray de pimenta para dispersar a multidão. A ocorrência foi encaminhada para a 15ª DP (Gávea).

Nas redes sociais, vídeos mostram a correria entres os estudantes no local. Alguns usavam a camisa do próprio uniforme para tentar proteger o rosto do gás.

A Secretaria de Estado de Educação informou que todas as medidas estão sendo tomadas pela direção da escola, que comunicou a ocorrência ao Conselho Tutelar e acompanhou os envolvidos para a realização do registro na delegacia.

"Os estudantes envolvidos serão encaminhados para acompanhamento psicossocial e a escola fará uma campanha de conscientização sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica. O caso foi incluído no banco de dados do Registro de Violência Escolar, ferramenta que mapeia casos como esse para nortear ações pedagógicas que previnam tais situações", diz a nota.

A rede estadual de ensino acrescentou ainda que promove ações de prevenção, como práticas contra bullying e violência, palestras com agentes de segurança e diversos trabalhos pedagógicos voltados para a promoção da paz nas escolas.