Polícia tenta identificar executores de homem em Paraty, na Costa Verde do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 26/06/2024 18:45

Rio - Um homem foi executado com pelo menos 19 tiros e o enteado dele foi baleado, na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Dr Derli Elena, em Paraty, Costa Verde do Rio. As câmeras de segurança de um estabelecimento na região flagraram o momento em que dois homens com roupas pretas, e encapuzados, descem do carro e buscam por Felipe Fernandes da Conceição, de 32 anos, e A.V.S, de 16 anos.



De acordo com a 167ª DP (Paraty), delegacia responsável pelas investigações, as vítimas são suspeitas de pertencer ao Comando Vermelho (CV) que atua em Paraty. A motivação inicial seria a guerra do tráfico na cidade, mas nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento. As imagens impressionantes do momento da execução estão sendo analisadas pela Polícia Civil.

Pela câmera de segurança é possível ver Felipe e A.V.S na porta da loja no início dos disparos. O adolescente é o primeiro atingido por um tiro e cai na calçada, enquanto o padrasto corre para dentro da loja. Através da câmera interna do estabelecimento, os criminosos surgem na cena fazendo buscas por Felipe. Ele tenta correr, mas é alcançado na calçada por um dos executores. Pelo menos 19 disparos foram feitos contra a vítima. Os bandidos conseguiram fugir e ninguém foi preso até o momento.

Felipe e o enteado foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Hugo Miranda, no município, mas o homem não resistiu e morreu. O adolescente está internado em estado grave.

"Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Estamos ouvindo testemunhas e familiares. Também requisitamos imagens e exames periciais", afirmou o delegado da 167ª DP, Marcelo Russo.