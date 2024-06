A ExpoRio Turismo 2024 promete transformar o Rio de Janeiro em um epicentro de inovação e cultura, de 27 a 30 de junho, no Complexo Lagoon - Divulgação

A ExpoRio Turismo 2024 promete transformar o Rio de Janeiro em um epicentro de inovação e cultura, de 27 a 30 de junho, no Complexo LagoonDivulgação

Publicado 27/06/2024 03:00

Rio - A cidade maravilhosa está prestes a sediar a terceira edição da ExpoRio Turismo, um dos maiores eventos dedicados ao setor no Estado do Rio de Janeiro. Com início marcado para hoje (27), a partir das 14h, o evento promete reunir não apenas os principais players da indústria turística, mas também oferecer experiências únicas e ampliar a oferta de turismo em todo o estado.

Durante quatro dias, até domingo (30), o Complexo Lagoon será o palco de um verdadeiro festival de cultura e conhecimento. Organizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com o apoio da Fecomércio RJ e parcerias institucionais do Sesc RJ e Senac RJ, a ExpoRio Turismo 2024 vai destacar os atrativos turísticos das 12 regiões fluminenses.

A programação diversificada inclui desde debates e painéis sobre turismo sustentável, empreendedorismo e negócios até a apresentação de experiências focadas em diferentes segmentos turísticos. Um dos pontos altos será o Simpósio "O Futuro da Hospedagem", que ocorrerá das 17h às 19h neste primeiro dia do evento. As palestras contam com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA.

Destaque também para as atrações culturais, com shows de grandes nomes da música brasileira ao final de cada dia. Mumuzinho, Toni Garrido, Pretinho da Serrinha e Blitz encantarão o público com suas performances.

Além disso, a ExpoRio Turismo 2024 oferecerá um ambiente instagramável para os visitantes capturarem momentos especiais, uma mostra de artesanato fluminense, espaço gastronômico com food trucks e uma área dedicada ao "Sesc + Diversão", com atividades recreativas para todas as idades.

No primeiro dia do evento, uma das atividades imperdíveis será a capacitação em Turismo Rural no início da tarde, voltada para agentes de viagens, operadores e guias de turismo interessados em promover essa modalidade de turismo. Seguida por uma mesa sobre Afroturismo, com destacados profissionais do setor como Emily Borges, Antonio Pita e Rafael Moraes, mediados por Valdemar Vargas.

No final da tarde, o foco estará nas "Experiências do Rio", com participações de Gabriel David, Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), Jayme Drummond, Criador do canal Carioca NoMundo, Ernane Alexandre Pereira Coordenador do Programa Rio Sem LGBTIfobia do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Vinicius Crespo, Diretor Executivo do IFeS, sob a mediação de Luiz Strauss, Presidente Sindetur-RJ e Presidente em exercício Abav-RJ. O dia, no setor de palestras, se encerra com um simpósio sobre o "Futuro da Hospedagem", prometendo debates esclarecedores e insights valiosos sobre o cenário hoteleiro.

Além das atividades principais e shows de grandes artistas brasileiros, os visitantes podem desfrutar de uma atmosfera vibrante e acolhedora, ideal para fazer novos contatos e expandir horizontes profissionais.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo site oficial da ExpoRio Turismo. O evento é uma oportunidade única para profissionais do setor turístico se atualizarem, realizarem networking e descobrirem novas oportunidades de negócios em um ambiente colaborativo e inspirador.