PM faz primeira prisão na Rodoviária do Rio com o uso de câmeras de reconhecimento facialDivulgação/PMERJ

Publicado 26/06/2024 19:27 | Atualizado 26/06/2024 21:35

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (26), a primeira prisão através do sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária da cidade. Fernando Luiz dos Anjos de Santana estava foragido da Justiça do Rio e foi identificado pelo sistema.

Após aviso, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência foram à rodoviária e abordaram o homem. Contra Fernando Luiz havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi levado à 4ª DP (Praça da República) e está à disposição da Justiça.