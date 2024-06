PMs apreenderam fuzil e duas pistolas no Morro do Fubá - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/06/2024 14:55 | Atualizado 27/06/2024 15:00

Rio - Um confronto entre criminosos e policiais militares deixou dois suspeitos baleados, no Morro do Fubá, no bairro do Campinho, na Zona Norte. Desde a manhã desta quinta-feira (27), moradores relataram uma troca de tiros na região. Após o tiroteio, as equipes apreenderam armas na comunidade.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de confronto no Morro do Fubá desde o início da manhã até por volta das 11h. De acordo com a Polícia Militar, durante a troca de tiros com equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), dois criminosos foram baleados e com eles apreendidos duas pistolas e um fuzil. A corporação ainda não informou para qual unidade de saúde os feridos foram socorridos e para qual delegacia os materiais foram encaminhados.

Dois criminosos ficaram feridos após um confronto com policiais militares do #9BPM na comunidade do Fubá, localizada no bairro do Campinho, Zona Norte do Rio. Durante a ação, duas pistolas e um fuzil foram apreendidos. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/OjA9op202I — @pmerj (@PMERJ) June 27, 2024

Há cerca de dois anos, moradores do Morro do Fubá tem sofrido com uma rotina de violência e confrontos, principalmente entre criminosos que disputam o controle de territórios. A guerra teve início quando o Comando Vermelho passou a invadir áreas antes dominadas pela milícia e pelo Terceiro Comando Puro (TCP), que se uniram em algumas comunidades para impedir o avanço da facção.

No último dia 2, uma troca de tiros entre bandidos e PMs provocou a morte de Marluci Lopes Pereira, de 63 anos. A idosa passava de carro na comunidade quando foi baleada e encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona, mas não resistiu. Além dela, um suspeito também morreu e outros dois ficaram feridos.