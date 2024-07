Daniel Costa de Souza responde por homicídio qualificado - Divulgação

Publicado 02/07/2024 20:37

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (2), um cartaz que pede informações sobre a localização de Daniel Costa de Souza, conhecido como Daniel Sequência ou Baloteli, de 29 anos. Ligado à facção Comando Vermelho (CV), o foragido tem liderado ataques contra criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), incluindo um incêndio em um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, Daniel Sequência atuava como gerente de uma boca de fumo no Jardim Peró, mas foi expulso do TCP e decidiu se aliar à facção rival. Com isso, ele tem tentado dominar as áreas onde comandava o tráfico de drogas anteriormente.

O foragido é investigado pela morte de Jorge Teles Schumacker, de 41 anos, em abril deste ano. A vítima foi morta com tiros de fuzil dentro de sua casa no bairro Jardim Esperança. Após o homicídio, os criminosos incendiaram a casa e o carro de Jorge.

No fim de maio, a 2ª Vara Criminal de Cabo Frio expediu um mandado de prisão contra Daniel pelo crime de homicídio qualificado.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização do foragido sejam enviadas por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ