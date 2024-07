Vítima foi resgatada por bombeiros após cair na Prainha do Vidigal - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/07/2024 18:08

Rio - Um homem foi resgatado por bombeiros após cair de parapente no mar da Prainha do Vidigal, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira (2). Apesar do susto, a vítima teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento em hospital.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o rapaz perde o controle do parapente e cai dentro do mar, próximo a rochas. Outras imagens mostram os bombeiros ajudando a tirar o homem da água.

Veja o vídeo

Um paraquedistas caiu agora a tarde na Prainha do Vidigal próximo ao Hotel Sheraton na Av. Niemeyer o mesmo caiu no mar próximo às pedras da Mansão o Guarda vida do Bombeiro salvou o mesmo. pic.twitter.com/xKuECkuW8a — news and ufology (@newsandufology) July 2, 2024

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Copacabana foram acionados para o resgate por volta das 15h18, próximo ao Hotel Sheraton.