Crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/07/2024 16:59

Rio - Um homem foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água em uma casa, nesta segunda-feira (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Magno Ribeiro do Nascimento, de 42 anos, era considerado desaparecido desde o dia 27 de junho.

Segundo familiares, a residência onde o cadáver estava, localizada no bairro Parque Fluminense, pertence a um amigo de infância do homem.

As buscas por Magno começaram na última quinta-feira (27), dia em que ele deixou sua casa, onde mora com a mãe, na parte da manhã e não voltou mais. Parentes procuraram a vítima em hospitais da região e no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, mas não o encontraram.

Durante o período do desaparecimento, a família desconfiou do comportamento de um amigo de infância de Magno, que foi visto junto com a vítima antes dela sumir. Ele não teria ajudado nas buscas e começou a ser tratado como suspeito pela família. Nesta segunda-feira (1º), o corpo do homem foi encontrado em uma caixa d'água na residência que seria desse amigo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, agentes fizeram uma perícia no local e estão em buscas de imagens de câmeras de segurança e de testemunhas. A investigação segue em andamento para apurar a autoria e esclarecer a motivação do crime.