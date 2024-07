Leandro Augusto da Silva foi preso em flagrante - Reprodução

Publicado 02/07/2024 22:48 | Atualizado 02/07/2024 22:50

Rio - Policiais civis da 42ª DP (Recreio) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (2), Leandro Augusto da Silva. Ele é suspeito de integrar uma milícia que cobra dinheiro de comerciantes que atuam na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo os agentes, no momento da prisão, que aconteceu na Avenida Gilka Machado, outro suspeito conseguiu fugir. Leandro foi detido com R$ 620,00 em espécie, um revólver calibre 38, quatro cartuchos do mesmo calibre, 12 munições de calibre 9mm, duas munições calibre 556 e uma munição calibre 762. Além disso, um veículo Fiat Argo também foi apreendido.

O criminoso vai responder pelos crimes de constituição de milícia privada, extorsão qualificada e posse/porte de arma de fogo/munição de uso restrito.