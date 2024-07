Acusado de matar homem a facadas é preso no Centro de Niterói

Prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 02/07/2024 20:06

Rio - Alexandre Nogueira do Nascimento, acusado de matar um homem a facadas em abril deste ano, foi preso, nesta terça-feira (2), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O homicídio de Maicon Moura Quintes ocorreu na mesma cidade.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o homem abordou a vítima na Rua Coronel Gomes Machado, na esquina com Rua Visconde de Sepetiba, e a agrediu com diversas facadas. O crime foi realizado junto com Jorge Corrêa de Aguiar Júnior, o Beijinho, que está preso desde o início de junho.

Ainda de acordo com a DHNSG, Alexandre foi visto em diversas câmeras da região e reconhecido por Jorge como sendo seu comparsa no assassinato.

A 3ª Vara Criminal de Niterói, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão preventiva contra o criminoso nesta terça-feira (2). A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos, que tornou o homem réu pelo crime, entendeu que a liberdade do acusado pode causar problemas na instrução criminal e atrapalhar a garantia da ordem pública.

"De acordo com os elementos probantes produzidos até o momento, há fundadas razões que fazem presumir que o acusado possivelmente seja autor do delito imputado, haja vista os termos de depoimento e demais provas carreadas nos autos do Inquérito Policial", explicou.

O homem foi localizado por agentes da especializada no Centro de Niterói. Ele possui anotações criminais por roubo, furto e receptação.