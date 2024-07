Réplica de dinossauro em tamanho real anima famílias na ExpoRio - Eduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 03/07/2024 03:00

Rio - A terceira edição da ExpoRio Turismo, realizada de 27 a 30, consolidou-se como o maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro. Durante os quatro dias de exposição, cerca de 60 mil pessoas visitaram o Complexo Lagoon, na Zona Sul do Rio. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, expressou sua satisfação com o sucesso do evento.

"Ao longo desses dias, transformamos o Lagoon na casa do turismo fluminense. Tivemos um resultado muito expressivo em todas as atividades da ExpoRio Turismo e demos mais um importante passo para as ações de promoção nas 12 regiões turísticas do estado. Tivemos a expressiva participação dos municípios do interior, que trouxeram para a capital seu artesanato, cultura, gastronomia e sua história. A sensação é de dever cumprido. Não tenho dúvidas que a ExpoRio Turismo está consolidado, definitivamente, no calendário de grandes eventos do Rio de Janeiro", disse Tutuca.

Organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, com a parceria institucional da Fecomércio RJ e o apoio do Sesc RJ e do Senac RJ, o evento trouxe uma programação diversificada e enriquecedora. Renomados palestrantes, como os atletas Diego Ribas e Giovane Gávio, Antônio Rodrigues (dono da rede Belmonte), Luiz Calainho (sócio do Blue Note) e Alexandre Accioly (sócio do Roxy), compartilharam suas experiências e conhecimentos em 21 painéis e capacitações que somaram 16 horas de conteúdo. A transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube do jornal O DIA ampliou o alcance do evento, permitindo que pessoas de todo o país acompanhassem as palestras.

O secretário Nacional de Turismo, Milton Zuanazzi, também destacou a importância do evento para o desenvolvimento do turismo no estado.

"O Turismo de Base Comunitária e o desenvolvimento de produtos locais não só atraem mais turistas como os fidelizam. Eles vêm uma vez e querem voltar sempre, o que é muito importante para um turismo mais sólido e sustentável", afirmou.



Diversidade

O evento também contou com uma rica oferta de atrações musicais. Entre os destaques, quatro grandes shows movimentaram o público com performances de Mumuzinho, Toni Garrido, Pretinho da Serrinha e a icônica Banda Blitz, que encerrou o evento com um show eletrizante, relembrando os clássicos dos anos 80. No palco "Blue Note", oito artistas se apresentaram, enquanto a Orla #tônoRio recebeu 18 artistas regionais, proporcionando uma diversidade musical que agradou a todos os gostos.

A ExpoRio Turismo também foi um palco para a diversidade cultural e artesanal do estado. Trinta manifestações culturais de municípios do interior enriqueceram o evento, junto com 653 artesãos, que expuseram suas peças em um esquema de rodízio no espaço "Vivências do Rio". No pavilhão dedicado ao Turismo Rural, 31 agroindústrias da agricultura familiar apresentaram produtos que destacam o potencial turístico dessas regiões.



Além das atrações musicais e culturais, o evento foi uma vitrine para a gastronomia local, com estandes dedicados a produtos rurais e opções culinárias que refletem a diversidade e riqueza cultural do estado. A combinação de música, cultura, artesanato e gastronomia fez da ExpoRio Turismo um evento completo, atraindo famílias e turistas de todas as idades.