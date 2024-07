O caso aconteceu na Rua Professor Gomes de Souza - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/07/2024 22:15 | Atualizado 02/07/2024 22:47

Rio - Duas mulheres foram rendidas por criminosos no início da tarde desta terça-feira (2), na Rua Professor Gomes de Souza, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, dois homens em uma moto conseguiram levar o veículo das vítimas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os suspeitos, em uma moto, cercando o carro no momento em que a passageira ia entrar no banco de trás. Na ocasião, eles rendem as vítimas e roubam os pertences delas. Logo em seguida, um deles tira a motorista de dentro do veículo e assume o volante, deixando o local junto do comparsa, que o segue na moto.

Mais tarde, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento quando encontraram o carro roubado na Estrada do Rio Grande, próximo à Estrada dos Teixeiras, ainda na Taquara. A corporação não informou sobre prisões.