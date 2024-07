Nova espécie de Begonia isadorae - Eliane Jacques

Publicado 02/07/2024 19:55

Rio - Uma nova espécie de Begônia, chamada Begônia isadorae (Begoniaceae), foi encontrada no Parque Estadual da Ilha Grande, na costa fluminense do estado. Dessa vez, a nova categoria é diferente das que normalmente são encontradas na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Somente o estado fluminense abriga mais de 100 espécies dessa mesma planta.

Essa nova descoberta, que veio para animar a comunidade científica, começou após observações realizadas em pesquisas de campo na Ilha Grande. Algumas particularidades da espécie chamaram a atenção da docente e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Eliane Jacques, e da equipe gestora do local. Em colaboração com outros cientistas, a professora Eliane Jacques decidiu propor o nome científico Begônia isadorae, em homenagem à Isadora Jacques, filha da pesquisadora.

Essas plantas são fascinantes e possuem uma beleza diferenciada, sendo facilmente reconhecidas por sua diversidade de formatos, tonalidades e tamanhos. Essas flores podem ser vistas em decoração, varandas e interiores de residências em todo o mundo. Descobertas como esta destacam a riqueza e a diversidade da nossa Mata Atlântica e sublinham a importância das nossas unidades de conservação para a preservação da biodiversidade.