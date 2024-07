Polícia Militar prendeu o criminoso Beça, apontado como chefe da comunidade Proença Rosa, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2024 18:07

Beça, apontado como um dos responsáveis por ordenar um Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (2), o traficante, apontado como um dos responsáveis por ordenar um confronto entre criminosos no Morro do Chaves , em Barros Filho, Zona Norte do Rio. O ataque criminoso aconteceu no último dia 26 e terminou com quatro pessoas feridas e um jovem morto

Beça, considerado o chefe do tráfico de drogas da comunidade Proença Rosa, também em Barros Filho, foi localizado por policiais do 41º BPM (Irajá) durante abordagem realizada na Avenida Brasil, na altura da Estrada João Paulo. Ele estaria se deslocando em um carro, da comunidade Vila Kennedy, em Bangu, para a Proença Rosa, em Barros Filho.

O traficante possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, receptação e homicídio. Ele foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo informações, os criminosos da comunidade Proença Rosa, que pertence ao Comando Vermelho (CV), invadiram o Morro do Chaves, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), no dia 26 de junho. A região é palco de constante confronto entre as organizações criminosas, já que dois conglomerados de comunidades ficam lado a lado: o Complexo da Pedreira, com atuação do TCP, e o Complexo do Chapadão, dominado pelo CV.

O ataque

Após o ataque criminoso, o jovem Stiven da Silva Prata, de 18 anos, foi baleado e morreu no dia 27 de junho. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA de Costa Barros, na mesma região, e posteriormente transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte, mas não resistiu e morreu.







Um menino de 7 anos passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, e Além de Stiven, outras cinco pessoas também foram baleadas na ação. Um adolescente de 14 anos, que estava internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, foi transferido ainda com quadro de saúde considerado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul.Um menino de 7 anos passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, e recebeu alta na sexta-feira (28) . Já no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, José Luiz de Araujo, de 60 anos, também foi submetido a um procedimento cirúrgico e está estável.

Na quinta-feira (27), moradores do Morro do Chaves realizaram um protesto contra a violência que a comunidade tem enfrentado. Os manifestantes levaram cartazes como pedidos de segurança: "A comunidade não aguenta mais. Chega de guerra. Pedimos paz".