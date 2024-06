Feridos foram levados à UPA de Costa Barros - Reprodução/ Google Maps

Publicado 26/06/2024 18:13 | Atualizado 26/06/2024 21:57

Rio - Um tiroteio entre criminosos, na tarde desta quarta-feira (26), deixou seis pessoas feridas no Morro do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte. Entre as vítimas baleadas estão uma criança de 7 anos e um adolescente de 14.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) estiveram na UPA de Costa Barros para verificar a entrada dos cinco feridos. Uma sexta vítima foi atingida por estilhaços, mas recusou atendimento. Além disso, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para reforçar o policiamento na região, onde apreenderam um fuzil em uma localidade conhecida como Fazenda.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que um adolescente de 14 anos baleado foi transferido em estado grave ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e, no momento, está no centro cirúrgico. Já o quadro de saúde do menino de 7 anos é considerado estável, mas ele passa por cirurgia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Outras três pessoas também foram encaminhadas à UPA de Costa Barros: um jovem de 18 anos, que foi transferido em estado estável ao Hospital Lourenço Jorge; um idoso de 60 anos que passa por cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, e um outro jovem de 18 anos que foi transferido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Informações iniciais apontam que criminosos do Comando Vermelho (CV) teriam invadido o Morro do Chaves, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A região é palco de constante confronto entre as organizações criminosas, já que dois conglomerados de comunidades ficam lado a lado: o Complexo da Pedreira, com atuação do TCP, e o Complexo do Chapadão, dominado pelo CV.