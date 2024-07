Mar ficou agitado na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (2) - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Mar ficou agitado na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (2)Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 02/07/2024 17:43

Rio - O mar da Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, seguiu agitado durante esta terça-feira (2), mesmo após o aviso de ressaca, emitido pela Marinha para toda a orla carioca, ter encerrado à meia-noite. A previsão do tempo para os próximos dias indica que não haverá chuva na cidade.

fotogaleria

Na tarde desta terça, as ondas chegaram a atingir a escada que leva à areia, no Posto 12, no Leblon. Com o tempo limpo, cariocas pararam no local e aproveitaram a vista e a agitação do mar. Placas avisando sobre o risco de afogamento e bandeiras vermelhas alertaram os interessados em entrar na água.

À meia-noite desta terça-feira (2), o aviso de ressaca emitido pela Marinha para todo o litoral do Rio acabou. O informe estava em vigor desde o último sábado (29). Durante o período, houve ondas de até 3m na orla.

Segundo o Alerta Rio, o início da noite desta terça será de céu parcialmente nublado no município, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. O tempo no decorrer do dia foi influenciado por um sistema de alta pressão e teve temperatura máxima de 27,8°C às 14h35 e mínima de 14°C às 7h.

Entre a quarta-feira (3) e a sexta-feira (5) o céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos devem ficar fracos a moderados. Já a temperatura deve variar entre 34°C e 17°C.



Para o sábado (6), a previsão é de nebulosidade variada com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva no município. A temperatura deve ter uma leve caída com máxima de 29°C e mínima de 20°C.