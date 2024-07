Edifício onde Alex Santos Fernandes morreu em acidente com elevador - Renan Areias/ Agência O Dia

Edifício onde Alex Santos Fernandes morreu em acidente com elevadorRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 02/07/2024 16:39 | Atualizado 02/07/2024 16:41

Rio - O elevador onde Alex Santos Fernandes foi encontrado morto , na tarde desta segunda-feira (1), em um prédio em Copacabana, Zona Sul do Rio, estava interditado por conta de problemas em seu funcionamento. O técnico, de 40 anos, estava realizando um serviço de manutenção quando o equipamento despencou.

Em conversa com O DIA, o porteiro do edifício onde o acidente aconteceu, na Rua Barão de Ipanema 37, contou que o elevador tinha apresentado problema no domingo (30) e que, desde então, estava paralisado. Segundo o funcionário do prédio, que não quis se identificar, Alex chegou ao local por volta das 12h45 e tudo aconteceu muito rápido, em questão de três minutos.

fotogaleria

"Eu o acompanhei pela portaria até a entrada do elevador e fui explicando o que foi relatado pelo o porteiro do dia anterior. Aí ele entrou no elevador, só que assim que ele subiu começou a fazer muito barulho. Eu tentei ligar pelo interfone da portaria para o interfone do elevador, para avisar a ele sobre o barulho e perguntar se estava tudo bem. Na hora do nervosismo acabei não conseguindo digitar e o barulho ficou muito maior, pois o elevador já estava descendo", relatou o porteio.

Ainda de acordo com ele, o impacto foi tão forte que a porta do elevador do térreo se abriu e o porteiro foi jogado para trás, sendo, inclusive, atingido por estilhaços. O funcionário do prédio, no entanto, não se feriu.

"Fui ver se o rapaz estava bem e, quando abri a porta, me desesperei com a cena. O elevador todo destruído e o técnico [Alex] deitado no chão sangrando. Gritei por ele e nada dele responder. Com o barulho, um outro rapaz, que faz obra no prédio ao lado, ouviu e veio me ajudar. Ele chamou os bombeiros, que foram rápidos, chegaram em cerca de 10 minutos. Mas logo viram que o rapaz já estava sem vida", completou o porteiro, que prestou depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (02).

Alex era funcionário da empresa Multelev Elevadores e, segundo o porteiro, os equipamentos recebem manutenção e limpeza constantemente, pelo menos uma vez por mês. "Sempre que tem algum problema eles atendem rápido e vêm resolver logo, como foi o caso agora. Os cabos e peças do elevador são novos, foram trocados recentemente", explicou.

O enterro de Alex Santos Fernandes acontece nesta quarta-feira (3) , na capela três do Cemitério de Irajá, na Zona Norte. O velório está marcado para começar às 11h30, com o sepultamento iniciando às 14h. Ele deixa uma companheira e duas filhas.

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema), que investiga a causa do acidente. Em nota, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento para apurar todos os fatos."

Procurada pela reportagem, a empresa Multelev Elevadores disse que não vai se posicionar neste momento, pois estão ajudando a família. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi e colaboração de Renan Areias, sob supervisão de Thiago Antunes