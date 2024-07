Alex Santos Fernandes, de 40 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2024 15:20

Rio - O corpo de Alex Santos Fernandes , de 40 anos, será enterrado nesta quarta-feira (3) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte, às 14h. O velório terá início às 11h30.

Alex morreu na tarde desta segunda-feira (1°), após a queda de um elevador de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Ele era funcionário da empresa Multelev Elevadores, responsável pela manutenção do elevador do prédio. Alex deixa mulher e dois filhos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para perícia dos policiais civis. O acidente ocorreu na Rua Barão de Ipanema.



O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). "Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos", comunicou a Polícia Civil.



A Polícia vai realizar uma perícia no local nesta terça-feira (2). Além disso, o porteiro do prédio vai prestar depoimento.



Terceiro caso na semana



Na manhã desta segunda-feira, uma servidora ficou ferida após um elevador bater no teto do prédio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), no Centro do Rio. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.



Já no domingo (30), um paciente morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ficar 16 minutos preso em um elevador por conta de uma pane. O incidente ocorreu enquanto ele era transportado da enfermaria de neurocirurgia para a emergência da unidade.



A equipe que estava com o paciente tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito. A vítima tinha doença crônica preexistente e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faleceu por conta da gravidade do caso.