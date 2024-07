Equipamentos de windsurf anunciados pelos suspeitos - Reprodução

Equipamentos de windsurf anunciados pelos suspeitosReprodução

Publicado 02/07/2024 15:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (1), dois homens suspeitos de vender materiais roubados em um site de compras e vendas online. Gustavo Macedo Feliz e Yohan Rangel Felix de Farias foram detidos em flagrante no momento em que concluíam a venda dos produtos na estação de metro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Em depoimento na 38ª DP (Brás de Pina), os dois contaram que estiveram na comunidade de Costa Barros, na Zona Norte, e compraram dois equipamentos de windsurf por R$ 200 para repartir o lucro em uma futura venda. Gustavo e Yohan, que são primos, ainda confessaram que tinham consciência de que o material havia sido roubado, como comprova o registro de ocorrência realizado no ano passado.

Os suspeitos foram presos por receptação e encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.