Fotos: Veja como ficou o Teatro Carlos Gomes, reaberto após mais de dois anos de obras

Rio - O tradicional Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, Centro do Rio, foi reinaugurado após mais de dois anos de obras, nesta segunda-feira (1º). Com 152 anos de história e uma reforma de mais de R$ 16 milhões, realizada pela prefeitura, o espaço, totalmente remodelado, recebeu a festa de entrega do 18º Prêmio APTR, promovido pela Associação de Produtores de Teatro do Rio.

Sob o comando da Secretaria Municipal de Cultura, o prédio passou por uma revisão estrutural completa, com reforma na imponente fachada e a restauração de elementos históricos. A configuração das plateias e balcões está renovada, garantindo acessibilidade para o público e artistas, com trocas de todas as 650 cadeiras da plateia, do carpete e da cortina de veludo. Os salões Guarani e Paraíso foram climatizados e reformados, assim como os 12 camarins. A obra incluiu ainda um novo sistema de prevenção e combate a incêndios, além de moderno tratamento de iluminação cênica.

Relatar erro