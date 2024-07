Retroescavadeira utilizada para furtar os fios foi apreendida - Reprodução / @pmerj

Publicado 02/07/2024 10:46

Rio - Cerca de meio quilômetro de cabos, uma retroescavadeira utilizada para furtá-los e duas motos foram apreendidos por policiais, na madrugada desta terça-feira (2), no Parque Colúmbia, na Zona Norte do Rio.



Segundo a PM, equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estavam em patrulhamento pela Rua Leão Coroado, quando encontraram um grupo de homens furtando os fios.

No momento em que os policiais se aproximaram, ainda de acordo com a corporação, os criminosos conseguiram fugir correndo.Em um vídeo publicado pela PM no X (antigo Twitter), um dos agentes mostra os fios esticados no chão, percorrendo grande parte da rua onde a apreensão foi realizada.O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e ainda não há informações sobre a busca pelos fugitivos. Procurada para informações sobre possíveis registros de falta de luz no bairro em decorrência do crime, a Light ainda não retornou.A punição para furto de cabos varia de um a cinco anos de reclusão.