CIN é emitida pelo Detran em todo estado do Rio de Janeiro - Divulgação / Detran.RJ

CIN é emitida pelo Detran em todo estado do Rio de JaneiroDivulgação / Detran.RJ

Publicado 02/07/2024 11:13 | Atualizado 02/07/2024 11:17





A nova carteira de identidade possui o CPF como único número de identificação e foi criada com o objetivo de dificultar fraudes.



“A CIN possui um QR Code que possibilita verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado, clonado ou extraviado. Usuários de todas as idades poderão requerer o novo documento de identificação, que evita a duplicidade de registros e dificulta fraudes", explica o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.



Segundo o Detran.RJ, além de elementos gráficos que dificultam a falsificação, a CIN tem um código internacional utilizado em passaportes, chamado MRZ (Zona Legível por Máquina na tradução do inglês), que facilita o uso da identidade como documento de viagem, sendo lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos.



A emissão da CIN começou em janeiro de 2023, escalonada por idade. O documento, no entanto, passará a ser obrigatório em todo o território nacional somente a partir de 2032. Apenas idosos a partir de 60 anos poderão manter o documento antigo.



Até o momento, já foram produzidas 659.283 carteiras no estado.



Como emitir



O primeiro passo para emitir a CIN é agendar o serviço no

Rio - A emissão do novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN), realizada pelo Detran.RJ, começou a ser realizada para todas as idades nesta terça-feira (2). A 1ª via do documento é gratuita, sem necessidade de pagamento de taxas ou Duda.A nova carteira de identidade possui o CPF como único número de identificação e foi criada com o objetivo de dificultar fraudes.“A CIN possui um QR Code que possibilita verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado, clonado ou extraviado. Usuários de todas as idades poderão requerer o novo documento de identificação, que evita a duplicidade de registros e dificulta fraudes", explica o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.Segundo o Detran.RJ, além de elementos gráficos que dificultam a falsificação, a CIN tem um código internacional utilizado em passaportes, chamado MRZ (Zona Legível por Máquina na tradução do inglês), que facilita o uso da identidade como documento de viagem, sendo lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos.A emissão da CIN começou em janeiro de 2023, escalonada por idade. O documento, no entanto, passará a ser obrigatório em todo o território nacional somente a partir de 2032. Apenas idosos a partir de 60 anos poderão manter o documento antigo.Até o momento, já foram produzidas 659.283 carteiras no estado.O primeiro passo para emitir a CIN é agendar o serviço no site do Detran.RJ, ou através do teleatendimento, nos números (21)3460-4040; (21)3460-4041 ou (21)3460-4042.

Na data marcada o cidadão precisa apresentar certidão de nascimento e o número de inscrição no CPF. Quem não tiver CPF pode tirar o documento pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.



A CIN também permite a inclusão de dados opcionais. Quem tiver interesse deve levar o documento original ou cópia autenticada da informação que desejar ser acrescentada.



Confira as opções:



- PIS; PASEP ou NIS- Programa de Integração Social; Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ou Número de Identificação Social;

- CNS ou SUS - Cartão Nacional de Saúde;

- Título de Eleitor;

- Identidade Profissional expedido por órgão ou entidade legalmente autorizado;

- CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

- CNH - Carteira Nacional de Habilitação;

- Certificado Militar;

- Resultado do exame laboratorial, com indicação do Tipo Sanguíneo e Fator R.