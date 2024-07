O grupo foi flagrado realizando manobras ilegais no trânsito - Ana Fernanda Freire

Publicado 02/07/2024 08:52

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (2), uma operação para cumprir 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra um grupo que cometia crimes de trânsito para postar em redes sociais. Até o momento, cinco pessoas foram presas e 15 veículos apreendidos. Imagens obtidas durante as investigações mostram os suspeitos praticando uma série de manobras ilegais na região.

Na ação, denominada "Operação Ponto de Equilíbrio", agentes da 93ª DP (Volta Redonda) contam com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal.Segundo o apurado, o objetivo dos autores era se promover e captar seguidores para obter ganhos financeiros com a venda de rifas de motocicletas, premiação em dinheiro, além da venda de "cursos" de manobras automobilísticas.A delegacia começou a investigar o caso em janeiro deste ano, após a Secretaria Municipal Ordem Pública analisar imagens de câmeras de vigilância e monitoramento e identificar carros e motocicletas praticando manobras ilegais, conhecidas como "grau" e "cavalo de pau", nas principais vias da cidade, colocando em risco a vida da população e o patrimônio do município.Os agentes identificaram os autores dos delitos e descobriram que o grupo criminoso se reunia frequentemente para cometer as infrações e realizar gravações de vídeos para postar nas redes sociais e obter lucros financeiros.As investigações continuam para identificar e responsabilizar demais integrantes que praticaram esses crimes de trânsito na cidade.