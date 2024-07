Eujaique José Pereira, 46, é acusado de matar quatro membros da mesma família - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/07/2024 08:40 | Atualizado 02/07/2024 08:52

Rio - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil prendeu o homem acusado de matar uma família, em Teresópolis , na Região Serrana. O caso aconteceu no último domingo (30), quando dois homens e duas mulheres foram localizados sem vida na Fazenda Arastan, na Zona Rural. Eujaique José Pereira, de 46 anos, chegou a fugir depois do crime, mas foi detido na madrugada desta terça-feira (2).

De acordo com a PM, equipes do 30º BPM (Teresópolis) e da 110ª DP (Teresópolis) procuravam a pelo acusado desde o crime, realizando investigações e buscando informações sobre o homem. Por volta das 3h desta terça-feira, os agentes conseguiram localizar Eujaique José na Estrada do Parque do Imbuí, que foi encaminhado para a delegacia. Contra ele, já havia uma anotação criminal por crimes contra a flora. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

No último domingo, PMs encontraram dois homens e uma mulher mortos dentro de cômodos da fazenda, além de outra mulher em um rio no terreno. Evandro Santos Grunier, de 27 anos, Gerciane Grunier, 33, Anderson Ribeiro, 44, e Roberta Pereira, de 48 anos, eram membros da mesma família e foram mortos a tiros por Eujaique. O homem teria um relacionamento com um dos mortos. As investigações estão em andamento na 110ª DP. Ainda não há informações sobre o sepultamento das vítimas.