Crime aconteceu na Fazenda Arastan, na zona rural de TeresópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/07/2024 17:12

Rio - Quatro pessoas da mesma família foram assassinadas a tiros, dentro de uma fazenda, neste domingo (30), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

O caso aconteceu na Fazenda Arastan, na zona rural da cidade. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 30º BPM (Teresópolis) estiveram no local e encontraram todas as quatro vítimas já sem vida. Dois homens e uma mulher estavam dentro de cômodos do imóvel. O corpo de uma segunda mulher foi achado em um rio no terreno.

Informações preliminares levantadas pelos policiais que atenderam a ocorrência apontam que o autor dos assassinatos se relacionou com uma das vítimas. O criminoso fugiu antes da chegada dos PMs.

O caso está sendo investigado pela 110ª DP (Teresópolis). Segundo a Polícia Civil, as pessoas mortas são da mesma família. A perícia já foi feita na fazenda e diligências estão em andamento para localizar o suspeito e apurar a motivação do crime.