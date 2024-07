Tempo volta a ficar estável nesta terça-feira (2), apesar do céu nublado pela manhã - Reprodução/Redes sociais

Tempo volta a ficar estável nesta terça-feira (2), apesar do céu nublado pela manhãReprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2024 08:45

Rio - Após dias de chuva e frio, o tempo volta a estabilizar no Rio. Nesta terça-feira (2), os termômetros vão marcar entre a máxima de 26°C e a mínima de 15°C, segundo o Climatempo.

Não há previsão de chuva e o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. No decorrer da tarde, as nuvens vão aumentar e o céu ficará nublado.

A quarta-feira (3) terá ainda mais calor e a máxima pode chegar a 30°C. A mínima será de 14°C. Assim como na terça, o dia começa com nevoeiro, que vai se dissipando no decorrer da manhã.

A quinta-feira (4) vai ser o dia mais quente da semana, com termômetros marcando entre a máxima de 32°C e a mínima de 15°C, tendo uma variação bem grande entre uma temperatura e outra. Não há previsão de chuva e, assim como nos anteriores, a névoa vai dominar o céu ao amanhecer.

Já na sexta-feira (5) o tempo permanece estável, com termômetros variando de 17°C a 31°C. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove.