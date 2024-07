Nilcea Augusta Vieira foi encontrada morta a facadas em casa, na Rua Tajuri - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Nilcea Augusta Vieira foi encontrada morta a facadas em casa, na Rua TajuriReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/07/2024 11:00 | Atualizado 02/07/2024 15:00

Rio - Uma idosa foi encontrada morta à facadas dentro de casa, na manhã desta terça-feira (2), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Nilcea Augusta Vieira, de 89 anos, morava sozinha na Rua Tajuri e foi encontrada sem vida por uma vizinha e funcionários de uma padaria próxima à residência, que estranham ela não ter aparecido no estabelecimento, como fazia todos os dias.

Segundo a funcionária da padaria, que preferiu não se identificar, Nilcea tinha uma rotina conhecida pelos vizinhos, já que costumava esperar a abertura do estabelecimento todos os dias, por volta das 6h, para tomar café e depois varria a rua. Às 11h, ela voltava ao local, onde ficava conversando até às 16h, quando ia para casa almoçar. A idosa também tinha o hábito de acordar às 4h e sair de casa e moradores já haviam a alertado sobre os riscos, mas ela não acreditava que seria atacada

"Era uma pessoa que falava com todo mundo, com os 'cracudo', com as crianças que entravam aqui, brincava com as crianças, era uma pessoa muito comunicativa, o que ela tinha, ela dava (...) Infelizmente, hoje nós viemos trabalhar e ela não estava esperando a gente. Nós estranhamos, porque todo santo dia, de domingo a domingo, ela estava aqui esperando a gente abrir a padaria", contou a funcionária.

Após perceber que Nilcea não apareceu na padaria, a mulher e outro funcionário, junto com uma vizinha, foram até casa dela, no nº 220, onde encontraram o portão trancado, mas a porta entreaberta. Eles chegaram a chamar por ela, mas sem resposta, pediram a chave reserva para a dona do imóvel. Ao entrarem, se depararam com a vítima caída de bruços, ensanguentada e com machucados no rosto, além de estar vestindo apenas uma blusa.

Os vizinhos também notaram que a casa parecia ter sido revirada, com facas, tesouras e compras espalhadas. Uma sobrinha de Nilcea que esteva na residência relatou que o cartão da conta bancária, bem como o celular e um botijão de gás não foram encontrados. Equipes do 41º BPM (Irajá) estiveram no local e apreenderam uma faca e duas tesouras. A área foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada.

A Polícia Civil informou que a especializada realizou uma perícia no local e os agentes realizam outras investigações para apurar a autoria e esclarecer a motivação do crime. O quartel da Penha do Corpo de Bombeiros também foi à residência, às 8h57, para remover o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Terceiro caso em cinco dias

A morte de Nilcea Augusta é o terceiro caso de mulheres esfaqueadas no Rio em apenas cinco dias. Na última sexta-feira (28), uma servidora da Prefeitura de Belford Roxo, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na Baixada Fluminense. O homem teria aplicado golpes usando duas facas no abdômen e no tórax da vítima.

Luciene da Silva Queiroz Barreto chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Eduardo Barreto foi preso em flagrante com as duas facas e responde por feminicídio. A mulher e o ex-companheiro estavam separados há pelo menos quatro meses e a vítima já tinha três medidas protetivas contra o agressor. Ela deixa deixa uma filha de 10 anos.

*Colaborou Reginaldo Pimenta