Janaína da Silva Carneiro foi atacada por diversas facadas pelo ex-genro - Reprodução

Publicado 01/07/2024 09:21

Rio - O homem preso por matar a ex-sogra a facadas , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vai passar por uma audiência de custódia, nesta segunda-feira (1º). A sessão está prevista para acontecer a partir das 13h, no presídio de Benfica, na Zona Norte. Maicon Douglas da Silveira Torres atacou Janaína da Silva Carneiro, de 54 anos, dentro da casa dela, no bairro Jardim Canaã, e a vítima morreu no local.

O crime aconteceu no último sábado (29), quando Maicon teria esfaquedo a a ex-sogra dezenas de vezes. As investigações acreditam que o ataque pode ter sido motivado por ciúmes e vingança do homem contra a ex-mulher, que é filha de Janaína. O 20º BPM (Mesquita) chegou a ser acionada para a casa da vítima, na Rua Doutor Ismar Dutra, mas já a encontrou sem vida. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Após o ataque, Maicon conseguiu fugir, mas acabou preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 56ª DP (Comendador Soares). Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da especializada investigam a morte de Janaina para esclarecer todos os fatos e apurar a motivação do crime. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento da vítima.