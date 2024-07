Câmera flagrou quando ônibus derrubou ciclista - Reprodução/ Redes sociais

Câmera flagrou quando ônibus derrubou ciclistaReprodução/ Redes sociais

Publicado 01/07/2024 08:35 | Atualizado 01/07/2024 09:39

Rio - Um motorista de ônibus derrubou um jovem que realizava entregas de bicicleta em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (30). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ônibus passou rente ao ciclista, que não reduziu a velocidade.



O veículo era da linha 562 (Três Fontes - Pavuna). Nas imagens é possível ver o entregador Lucas Alexandre, de 18 anos, caindo na Rua Presidente Vargas, altura do número 560, em Comendador Soares, por volta das 15h30.



A vítima sofreu escoriações na perna e ficou com o braço inchado.

Nova iguaçu



Motorista de ônibus Quase passar por cima de um jovem trabalhador do IFOOD pic.twitter.com/RFnbMr4z6s — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) July 1, 2024

Lucas afirmou em entrevista ao programa "Bom dia, Rio", da TV Globo, que faria sua primeira entrega do dia e que o ônibus bateu em seu guidão, provocando a queda. O entregador começou a gritar e foi ajudado por um amigo.



"O motorista parou a uma boa distância e eu fiquei no chão. Minha reação foi me apalpar para ver se tinha quebrado alguma coisa. Ele veio caminhando como se nada tivesse acontecido. Não me ofereceu ajuda", contou Lucas.



A bicicleta era emprestada e não quebrou com o acidente. "Estou sem saber como vai ser porque eu não tenho emprego fixo. Não sei se o dono vai querer me emprestar a bicicleta. Depois do ocorrido, eu tive que devolver", desabafou.



Por fim, a vítima afirmou que se sentiu ameaçada pelo motorista. "Eu tirei uma foto do ônibus, ele perguntou se eu ia levar pra frente. Eu não respondi e ele disse que iria me processar", contou.



O DIA tentou pedir um posicionamento por telefone e por email com a Viação Vila Rica, mas não conseguiu contato com a empresa.