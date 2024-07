Agentes ocuparam calçadão no Méier (na foto) e em Madureira - Fábio Costa / Seop

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta segunda-feira (1), uma ação para retirada de ambulantes irregulares no Méier e em Madureira, na Zona Norte da cidade. Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal ocuparam a Avenida Edgar Romero, em frente ao Mercadão de Madureira, e a Rua Dias da Cruz com o objetivo de "ordenar e garantir a aplicação das regras estabelecidas para o comércio ambulante e o uso de área pública".De acordo com a Seop, nas últimas semanas, agentes mapearam as regiões e verificaram um excesso de ambulantes comercializando e obstruindo as calçadas. Nesse estudo ainda foi constatado um aumento no número de vendedores ilegais.“A gente visa que os pedestres tenham as calçadas livres para caminhar, que os lojistas tenham as suas fachadas livres e que o comércio ambulante legalizado, recebendo equipamento padronizado da prefeitura, possa trabalhar dentro dos limites que a lei estabelece para a ocupação do espaço público”, explicou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.Ao todo, 85 profissionais regulamentados irão receber equipamentos novos e padronizados pela prefeitura nos trechos da Rua Dias da Cruz, entre a Rua Ana Barbosa e Rua Magalhães Couto, no Méier.