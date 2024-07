Água invadiu e interditou Avenida Delfim Moreira, no Leblon - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/07/2024 11:42

Rio - A ressacada do fim de semana no litoral do Rio provocou transtornos no Leblon, na Zona Sul, depois que a força do mar invadiu o calçadão e a Avenida Delfim Moreira. Na manhã desta segunda-feira (1º), donos de quiosques e barracas contabilizam danos causados pela água e garis atuam com maquinário na orla, para devolver a areia arrastada à praia. O alerta da Marinha permanece até a terça-feira (2).

fotogaleria

No sábado (29), a ressaca do mar já havia invadido a Avenida Delfim Moreira , o que voltou a acontecer entre a noite de domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira. Desde o início da manhã, a via está interditada no sentido Ipanema, para a limpeza da pista por equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). O bloqueio tem início na altura da Avenida Bartolomeu Mitre, onde há um desvio, e o trânsito tem retenções até a Avenidar Niemeyer, altura do Mirante do Leblon. No sentido Vidigal, a pista reversível foi desmobilizada e o tráfego é intenso no trecho.

Imagens feitas pela reportagem do DIA na Praia do Leblon, nesta manhã, mostram que ainda havia muita água e areia pelo calçadão e nas pistas. Donos de quiosques começavam a abrir as portas para verificar possíveis estragos e, na faixa de areia, cadeiras e mesas alugadas pelas barracas estavam reviradas. Em um ponto da orla, a força da água parece ter arrancado pedras da calçada e a tampa de um bueiro. A Comlurb atua com 50 garis, duas varredeiras de grande porte e outra compacta, dois caminhões baú com banheiro, uma pá carregadeira e uma mini pá, além um trator de praia.



A Companhia ainda trabalha com oito caminhões pipas d'água para a limpeza hidráulica na lavagem de pistas e calçada com água de reuso e pequenas raspagens próximas às residências. Toda a areia removida está sendo devolvida à praia. "As equipes vão trabalhar até que a situação volte à normalidade e o trabalho de limpeza seja concluído", informou a Comlurb.

Cariocas que costumam caminhar ou pedalar na região precisaram desviar de montes de areia e poças d'água, para conseguirem se exercitar. Por conta do céu nublado e tempo frio, a Praia do Leblon amanheceu com poucos banhistas, apenas alguns surfistas e pilotos de motos-aquáticas na água. No mirante, algumas poucas pessoas também se aproximaram, por conta da força do mar. De acordo com a Marinha do Brasil o aviso de ressaca para o litoral da cidade permanece até às 0h de terça-feira, com ondas de 2,5m a 3m podendo atingir a orla.

Previsão do tempo

De acordo com o sistema Alerta Rio, a segunda-feira será de chuva de fraca a moderada a qualquer hora e os termômetros podem registrar máxima de 24ºC e mínima de 15ºC. A chuva permanece somente até a terça-feira, quando deve ocorrer chuvisco ou chuva fraca isolada até o período da madrugada. Nos próximos dias, a previsão é de céu com poucas nuvens e temperaturas elevadas.

*Colaborou Reginaldo Pimenta